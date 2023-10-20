Первый заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный и временно исполняющий обязанности председателя правления АО РОСЭКСИМБАНК Татьяна Сахарова 20 октября подписали в Москве в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» рамочное кредитное соглашение. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Банка БелВЭБ.

Согласно информации, соглашение содержит все базовые условия по предоставлению финансирования в адрес Банка БелВЭБ и позволит оперативно реализовывать проекты по поддержке конкретных экспортных поставок.

«Уже в ближайшее время в рамках соглашения мы планируем реализовать пилотный проект и предоставить кредит на оплату высокотехнологичной продукции из России, также в проработке пул сделок на общую сумму около 4 млрд рублей», - отметила Татьяна Сахарова.

Для увеличения объемов поддержки экспорта обязательства Банка БелВЭБ в рамках кредитных сделок будет использована уникальная обеспечительная конструкция - «зонтичное» поручительство ВЭБ.РФ.

«Такая форма поручительства позволяет максимально воспользоваться эффектами от внутригрупповой синергии: диверсифицировать инструментарий финансирования российского экспорта, снизить затраты, увеличить объемы и сроки финансирования, ускорить принятие решений по предоставлению ресурсов, оптимизировать условия получения кредитных средств для оплаты за поставленную клиентам Банка БелВЭБ российскую продукцию», – пояснил Тарас Надольный.

Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), проходит в этом году в 11 раз. Программа включает в себя более 30 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года». В главном экспортном форуме страны принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, банков, центров поддержки экспорта, профильных ассоциаций и объединений.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».