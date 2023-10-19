Председатель правления ОАО «Белинвестбанк» Олег Козаредов и председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Татьяна Сахарова 19 октября 2023 года подписали в Москве кредитное соглашение в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Белинвестбанка.

В соответствии с соглашением РОСЭКСИМБАНК предоставит финансирование оплаты в рамках торговых контрактов клиентов Белинвестбанка, связанных с поставками высокотехнологичной продукции из Российской Федерации.