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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК И РОСЭКСИМБАНК ПОДПИСАЛИ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
13:23 20.10.2023
Председатель правления ОАО «Белинвестбанк» Олег Козаредов и председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Татьяна Сахарова 19 октября 2023 года подписали в Москве кредитное соглашение в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Белинвестбанка.
В соответствии с соглашением РОСЭКСИМБАНК предоставит финансирование оплаты в рамках торговых контрактов клиентов Белинвестбанка, связанных с поставками высокотехнологичной продукции из Российской Федерации.
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