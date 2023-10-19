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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛВЭБ И SOFTLINE БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ


11:13 20.10.2023

Группа компаний БелВЭБ продолжает цифровую трансформацию в полноценную финтех-группу и устанавливает стратегическое партнерство с крупнейшей российской технологической ГК Softline. Соответствующие договоренности закреплены заключенным 19 октября 2023 года меморандумом между банковским холдингом и ГК Softline. Документ подписали председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский и генеральный директор ГК Softline Владимир Лавров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в соответствии с достигнутым соглашением стороны будут взаимодействовать в вопросах развития и эксплуатации программных комплексов, информационной безопасности, прикладного программного обеспечения, развития цифровой инфраструктуры, современных финансовых инструментов и продуктов на их основе.

В целом подписанный документ позволит сторонам выстроить всестороннее стратегическое партнерство, расширить области сотрудничества и использовать создаваемые технологии в интересах дочерних обществ и компаний банковской группы. Кроме того, синергия команд и компетенций будет способствовать перспективному трансграничному взаимодействию в области импортозамещения и усилению технологического суверенитета сторон.

Обширный стек комплексных программных решений, ИТ-оборудования российского партнера создадут новые возможности в достижении целей банка, будут способствовать совместной экспансии по замещению зарубежного аппаратного и программного обеспечения.

«Softline становится нашим партнером в цифровой трансформации. Объединив усилия с ведущим ИТ-поставщиком России, Банк БелВЭБ получит новейшие технологические решения, расширит набор ИТ-инструментов, что в итоге позволит группе БелВЭБ успешно решать вопросы информационной безопасности, обеспечивать устойчивый рост даже в современных непростых условиях и выполнять нашу приоритетную задачу - предложение лучшего финансового сервиса для всех категорий клиентов», – отметил Василий Матюшевский.

В ближайшее время стороны намерены согласовать пилотный перечень инициатив в области финтех-сервисов и цифрового банкинга, реализация которых позволит минимизировать санкционные риски, создаст условия для выстраивания эффективных внутренних процессов банковского холдинга посредством ИТ и создания цифровых продуктов для профильных рыночных сегментов, будет способствовать переходу на совместные импортонезависимые технологии и их экспансию на отраслевых рынках сторон.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В настоящее время ГК Softline (ПАО «Софтлайн») является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2022 году ее оборот превысил 70 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.
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