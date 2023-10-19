ЗАО «БТА Банк» расширяет географию и разнообразие валют, доступных для оказания услуг по осуществлению международных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты имеют возможность отправлять платежи в турецких лирах (TRY).

Это стало возможным после того, как ЗАО «БТА Банк» были установлены прямые корреспондентские отношения с одним из активно развивающихся коммерческих банков Турции – Nurol Yatirim Bankasi A.S.

«Благодаря установлению партнерских отношений с нашими партнерами увеличится скорость и надежность проведения платежей в Турецкую Республику, а также станут доступны платежи в пользу клиентов других стран, банки которых имеют счета в турецкой лире. Мы надеемся, что данная услуга будет востребована всем, кто пользуется услугами турецких компаний или имеет деловые связи с Турецкой Республикой», – сообщили в пресс-службе ЗАО «БТА Банк».