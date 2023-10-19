|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СПИСОК ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ ВАЛЮТ В БТА БАНКЕ РАСШИРЯЮТ
09:47 20.10.2023
ЗАО «БТА Банк» расширяет географию и разнообразие валют, доступных для оказания услуг по осуществлению международных платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты имеют возможность отправлять платежи в турецких лирах (TRY).
Это стало возможным после того, как ЗАО «БТА Банк» были установлены прямые корреспондентские отношения с одним из активно развивающихся коммерческих банков Турции – Nurol Yatirim Bankasi A.S.
«Благодаря установлению партнерских отношений с нашими партнерами увеличится скорость и надежность проведения платежей в Турецкую Республику, а также станут доступны платежи в пользу клиентов других стран, банки которых имеют счета в турецкой лире. Мы надеемся, что данная услуга будет востребована всем, кто пользуется услугами турецких компаний или имеет деловые связи с Турецкой Республикой», – сообщили в пресс-службе ЗАО «БТА Банк».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2023
Курсы в банках
на 20.10.2023
Конвертация в банках
на 20.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте