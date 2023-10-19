В линейке вкладов ОАО «АСБ Беларусбанк» с 19 октября пополнение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, безотзывный онлайн-вклад «Сберегай онл@йн» в белорусских рублях со сроками хранения 4 и 7 месяцев можно открыть в каналах дистанционного обслуживания банка.

Ставка по депозиту фиксированная и составляет 6,2% годовых по вкладам со сроком хранения 4 месяца и 7,67% годовых по вкладам со сроком хранения 7 месяцев. Минимальная сумма вклада — 50 белорусских рублей. Открыть и управлять вкладом можно без посещения банка.