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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:55 19.10.2023
В линейке вкладов ОАО «АСБ Беларусбанк» с 19 октября пополнение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, безотзывный онлайн-вклад «Сберегай онл@йн» в белорусских рублях со сроками хранения 4 и 7 месяцев можно открыть в каналах дистанционного обслуживания банка.
Ставка по депозиту фиксированная и составляет 6,2% годовых по вкладам со сроком хранения 4 месяца и 7,67% годовых по вкладам со сроком хранения 7 месяцев. Минимальная сумма вклада — 50 белорусских рублей. Открыть и управлять вкладом можно без посещения банка.
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