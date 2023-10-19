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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-ВКЛАДЫ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ


14:15 19.10.2023

ВТБ (Беларусь) запускает дистанционное оформление вкладов в китайских юанях для розничных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, депозит доступен со сроком размещения средств от 35 дней до 1 года. Максимальная доходность по нему составит 3,1% годовых.

Максимальная доходность по вкладу «Мои условия онлайн» в китайских юанях составит 3,1% годовых при размещении средств на любой срок в диапазоне 314-366 дней. Депозит открывается с фиксированной ставкой и возможностью пополнения, максимальная сумма и количество вкладов не ограничены. По выбору клиента доход ежемесячно выплачивается на счет или капитализируется.

«В 2022 году банк одним из первых на рынке представил розничным клиентам вклады в китайской валюте. Только в 3 квартале их портфель вырос почти в 3 раза. Теперь мы запускаем дистанционное оформление депозитов в китайских юанях, которые стали пятой валютой вклада-конструктора «Мои условия онлайн». Его можно настроить исходя из своих потребностей: выбрать вид и условия вклада, а также срок окончания с точностью до дня. При этом мы позаботились, чтобы процентные ставки по онлайн-депозиту были конкурентными», – отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Стать клиентом банка и оформить депозит «Мои условия онлайн» можно в интернет-банке или приложении VTB mBank. Для этого необходим текущий счет в китайских юанях, который можно дистанционно открыть и пополнить по действующему курсу обмена валюты.
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