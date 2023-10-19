Банк развития Беларуси профинансирует 19 проектов в рамках инициативы «Один район - один проект» на сумму более 760 млн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Сергей Столярчук.

По его словам, на сегодня в рамках инициативы «Один район – один проект» подобрано более 150 инвестиционных проектов. Также в стране реализуется порядка 70 крупных импортозамещающих и интеграционных проектов. И этот перечень постоянно расширяется, в том числе благодаря Банку развития, который не только финансирует эту инициативу, но и постоянно ищет для нее новые проекты.

«Банком развития уже принято решение о финансировании 19 проектов на сумму более 760 млн рублей. По всем из них разработаны планы-графики реализации, а каждая стадия находится на еженедельном контроле. По итогам третьего квартала мы видим, что большинство проектов не выбиваются из графика. В ближайшей перспективе мы планируем изучить возможность финансирования еще 37 проектов ориентировочной стоимостью более 2,4 млрд рублей», - рассказал банкир.

Чаще всего проекты в рамках программы «Один район – один проект» связаны с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, металлургией, производством машин и оборудования, однако есть и проекты в области фармацевтики, строительства, деревообработки и др.

«В качестве примеров крупных инвестиционных проектов стоит отметить ОАО «Березастройматериалы» (производство керамической плитки), ИП «МедИнтерпласт» (производство лекарственных средств), ООО «Зубр Энерджи» (производство аккумуляторов), ПУП «Брестские традиции» (производство колбасных изделий), ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (выращивание птицы и переработка мяса), ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» (производство твердых лекарственных форм), а также ряд иных частных и государственных предприятий. Модернизация этих производств обладает значимым фактором для развития региональных экономик. Стоит отметить, что по количеству и емкости инвестиционных проектов в стране лидируют Брестская и Минская области. И мы уверены, что уже в краткосрочной перспективе они внесут качественный вклад в развитие внутреннего регионального продукта», - сказал Сергей Столярчук.