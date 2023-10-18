Подведены итоги общественного обсуждения проекта закона «О потребительском кредите (микрозайме)».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен с целью:

совершенствования правового регулирования отношений в области кредитования и микрофинансирования физических лиц, а также обеспечения их системного и комплексного регулирования;

повышения уровня защиты прав потребителей финансовых услуг.

При подготовке проекта учитывался международный опыт и правоприменительная практика банков, юридических лиц, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

За период обсуждения с 29 августа по 8 сентября 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 7 комментариев от пользователей, которые рассмотрены и обобщены Нацбанком.

Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших предложений можно здесь.