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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА ПО ВОПРОСАМ КРЕДИТОВАНИЯ
11:24 19.10.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта закона «О потребительском кредите (микрозайме)».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен с целью:
совершенствования правового регулирования отношений в области кредитования и микрофинансирования физических лиц, а также обеспечения их системного и комплексного регулирования;
повышения уровня защиты прав потребителей финансовых услуг.
При подготовке проекта учитывался международный опыт и правоприменительная практика банков, юридических лиц, осуществляющих микрофинансовую деятельность.
За период обсуждения с 29 августа по 8 сентября 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 7 комментариев от пользователей, которые рассмотрены и обобщены Нацбанком.
Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших предложений можно здесь.
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