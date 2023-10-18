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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА БАНКА ВСТУПАЮТ В СИЛУ 19 ОКТЯБРЯ
09:51 19.10.2023
19 октября 2023 года вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменено ограничение (500 BYN в 7 дней) на снятии наличных в банкоматах Альфа Банка с карточек банков-нерезидентов.
Кроме того, в наборах привилегий изменен размер вознаграждения за выписку по текущему (расчетному) счету.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.
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