19 октября 2023 года вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменено ограничение (500 BYN в 7 дней) на снятии наличных в банкоматах Альфа Банка с карточек банков-нерезидентов.

Кроме того, в наборах привилегий изменен размер вознаграждения за выписку по текущему (расчетному) счету.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.