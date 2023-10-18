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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ЗАЕМЩИКОМ НА РЫНКЕ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ РФ И СНГ


17:15 18.10.2023

ВТБ (Беларусь) стал заемщиком года среди участников рынка синдицированного кредитования РФ и СНГ по версии информационного агентства Cbonds.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, впервые заемное финансирование на рыночных условиях банк привлек в конце 2022 года, а в этом году провел вторую сделку синдицированного кредитования. Средства были направлены на поддержку реального сектора экономики Беларуси.

«ВТБ (Беларусь) активно диверсифицирует свою ресурсную базу и успешно использует новые источники фондирования для кредитования корпоративных клиентов в российской валюте. Сделки по привлечению синдицированных кредитов уже становятся привычными и успешно работают на пользу клиентов. Они позволяют банку дополнительно наращивать объемы финансирования внешнеторговых проектов наших клиентов в России и обеспечивают рост ключевых показателей бизнеса», – сказал исполняющий обязанности председателя правления ВТБ (Беларусь) Владимир Лиходиевский.

Банк предоставляет финансирование клиентам крупного, среднего и малого бизнеса как в белорусских рублях, так и в валютах других стран. Кредит может быть направлен на ведение текущей деятельности и реализацию инвестпроектов. Награждение победителей премии Loans Cbonds Awards состоялось 10 октября в Москве в рамках конференции «Корпоративное кредитование в России».

Банк ВТБ (Беларусь) работает на рынке более 27 лет и входит в 10-ку крупнейших в стране по размеру активов. Капитал по МСФО составляет 675 млн белорусских рублей. Банк представлен во всех крупных городах страны и оказывает услуги порядка 17 тысячам корпоративных и 1 млн розничных клиентов.
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