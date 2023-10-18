Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОАО «Белинвестбанк» по международной шкале на уровне B+ и повысило рейтинг по национальной шкале до уровня BBB-(RU).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прогноз по кредитным рейтингам «Развивающийся».

Согласно опубликованному на официальном сайте агентства сообщению, кредитный рейтинг Белинвестбанка по международной шкале обусловлен высокой оценкой его позиции по капиталу, умеренно высокой оценкой фондирования и ликвидности, а также очень высокой оценкой бизнес-профиля. Последнее отражает достаточно сильные позиции Белинвестбанка на рынке банковских услуг Республики Беларусь и его способность адаптироваться к неблагоприятным изменениям операционной среды. Банк развивается в формате универсальной кредитной организации входит в число наиболее крупных банков республики по общему объему активов, а также по большинству иных показателей.

Повышение кредитного рейтинга Белинвестбанка по национальной шкале АКРА для Российской Федерации отражает рост собственной кредитоспособности банка в сравнении с рейтингом Республики Беларусь.

«Следует отметить, что на сегодня кредитный рейтинг страны ограничивает максимально достижимый уровень кредитного рейтинга банка. Сейчас они находятся на одном уровне, но в случае изменения рейтинга республики – это может стать фактором изменения кредитного рейтинга банка как по международной, так и по национальной шкалам», - говорится в сообщении.

Международный кредитный рейтинг, а также кредитный рейтинг по национальной шкале АКРА для Российской Федерации имеет исключительное значение для успешной деятельности банка и является важнейшим индикатором его функционирования как на финансовом рынке Беларуси, так и на рынках соседних стран. Помимо этого, наличие рейтинга позволяет банку расширить его участие в проекте по выпуску гарантий для участия в процедурах государственных закупок в Российской Федерации.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.