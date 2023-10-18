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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИП ТЕПЕРЬ МОГУТ ОТКРЫТЬ СЧЕТ В БЕЛАРУСБАНКЕ ЧЕРЕЗ МСИ
15:22 18.10.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает индивидуальным предпринимателям, единожды прошедшим процедуру идентификации в одном из банков страны, дистанционно открыть счет посредством входа в каналы дистанционного обслуживания через межбанковскую систему идентификации (МСИ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь стать клиентом Беларусбанка стало еще проще: необходимо зарегистрироваться в ПМ «Интернет банк», пройдя удаленную идентификацию в МСИ, оформить соответствующие документы, прикрепить скан-копии заявления на открытие счета и свидетельства о государственной регистрации.
После открытия счета банком он будет доступен в ПМ «Интернет банк» для проведения расчетов.
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