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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ BNB-BANK ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПУСКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ
09:43 18.10.2023
ОАО «БНБ-Банк» 18 октября 2023 года вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основные изменения коснулись тарифов для физических лиц:
В частности, добавлены условия обслуживания новой кредитной карточки «Дроби», выпуск которой станет возможным в самое ближайшее время.
В мобильном приложении BNB-Bank появится возможность выпускать дополнительные карточки, а также их перевыпускать. Услуга станет доступна для держателей личных дебетовых карточек в рамках продуктов Maxima Debit, Gold, «Пластиковая карта 1-2-3», «Белкарт», а также зарплатных карточек, выпущенных в рамках зарплатных проектов «Зарплата на 1-2-3», 3D IT, «Партнерский», «Мой выбор».
Владельцы Ultima VISA Infinite смогут выпустить дополнительную карточку.
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