ЗАО «БТА Банк» предлагает новые отзывные депозиты «Алтын» в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, их особенностью является возможность получения более высокого дохода даже в случае, если потребуется забрать свои средства ранее установленного срока.

Досрочное расторжение большинства действующих на рынке отзывных вкладов можно осуществить, как правило, только по ставке «до востребования». Однако если клиент оформит отзывные депозиты в БТА Банке на 6 или 12 месяцев, и его средства во вкладе будут находиться не менее половины времени от установленного срока, то действующая процентная ставка сохранится в полном объеме.

«Новинкой данных вкладов является дифференцированная процентная ставка в случае их досрочного расторжения. Таким образом, БТА Банк стремится предоставлять максимально гибкие условия для приумножения средств наших вкладчиков», – отметили в пресс-службе банка.

При вкладе на 6 месяцев в случае нахождения средств во вкладе от 1 до 3 месяцев досрочное расторжение осуществляется по ставке из расчета 2% годовых, в случае нахождения вклада в банке от 3 месяцев и более – без потери процентов.

При вкладе сроком на 12 месяцев в случае нахождения вклада в банке от 3 до 6 месяцев досрочное расторжение осуществляется по ставке из расчета 3% годовых, в случае нахождения вклада от 6 месяцев и более – в размере ставки, установленной по вкладу.