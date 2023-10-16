|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРИОСТАНАВИТ ПОПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:59 17.10.2023
ОАО «Белинвестбанк» с 20 октября 2023 года приостанавливает прием дополнительных денежных средств, поступающих в безналичном порядке и наличными в срочные вклады физических лиц в белорусских рублях, привлеченные по 1 августа 2022 года включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, нововведение затрагивает следующие срочные вклады: безотзывный депозит «Личный выбор»; безотзывный вклад «Детский» и срочный отзывный депозит «Личный выбор».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2023
Курсы в банках
на 17.10.2023
Конвертация в банках
на 17.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте