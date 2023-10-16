ОАО «Белинвестбанк» с 20 октября 2023 года приостанавливает прием дополнительных денежных средств, поступающих в безналичном порядке и наличными в срочные вклады физических лиц в белорусских рублях, привлеченные по 1 августа 2022 года включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, нововведение затрагивает следующие срочные вклады: безотзывный депозит «Личный выбор»; безотзывный вклад «Детский» и срочный отзывный депозит «Личный выбор».