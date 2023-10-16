БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОЧЬЮ 23 ОКТЯБРЯ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ В БЕЛАРУСИ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ

10:59 17.10.2023 ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) 23 октября 2023 года будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании Центра. «В промежуток времени с 03:00 до 6:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами БПЦ, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении организации. БПЦ приносит извинения за возможные неудобства.