ОАО «Белагропромбанк» с 17 октября 2023 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным вкладам (депозитам) в долларах США и евро. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.