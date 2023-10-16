С 16 октября 2023 года вступает в силу новая редакция Перечня ставок вознаграждения за услуги частным лицам, оказываемые ЗАО «Банк «Решение».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены изменения в вознаграждения по валютным карточкам по следующим услугам: перевод денежных средств, а также по операции квази-кэш, получение наличных денежных средств по карточке, получение мини-выписки об операциях, совершенных с использованием карточки или ее реквизитов, смена ПИН-кода карточки в банкоматах банка.

Кроме того, изменяются тарифы за выпуск/перевыпуск основных и дополнительных карточек в белорусских рублях и иностранной валюте.

С новой редакцией Перечня ставок вознаграждения за оказываемые банком услуги для физических лиц можно ознакомиться здесь.