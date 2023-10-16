|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
13:44 16.10.2023
С 16 октября 2023 года вступает в силу новая редакция Перечня ставок вознаграждения за услуги частным лицам, оказываемые ЗАО «Банк «Решение».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены изменения в вознаграждения по валютным карточкам по следующим услугам: перевод денежных средств, а также по операции квази-кэш, получение наличных денежных средств по карточке, получение мини-выписки об операциях, совершенных с использованием карточки или ее реквизитов, смена ПИН-кода карточки в банкоматах банка.
Кроме того, изменяются тарифы за выпуск/перевыпуск основных и дополнительных карточек в белорусских рублях и иностранной валюте.
С новой редакцией Перечня ставок вознаграждения за оказываемые банком услуги для физических лиц можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2023
Курсы в банках
на 16.10.2023
Конвертация в банках
на 16.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте