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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:10 16.10.2023
С 16 октября 2023 г. внесены изменения в раздел «II. Обслуживание физических лиц» Тарифов на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк» по переводам с текущих счетов физических лиц в иностранной валюте за пределы банка:
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены следующие изменения в подпункт 1.3.6.: в китайских юанях - 70 долларов США +1% от суммы перевода. Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица с конверсией долларов США в китайские юани. Тариф взимается от суммы внесенной на счет валюты.
Подробнее с действующим перечнем Тарифов можно ознакомиться здесь.
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