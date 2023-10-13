С 16 октября 2023 г. внесены изменения в раздел «II. Обслуживание физических лиц» Тарифов на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк» по переводам с текущих счетов физических лиц в иностранной валюте за пределы банка:

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены следующие изменения в подпункт 1.3.6.: в китайских юанях - 70 долларов США +1% от суммы перевода. Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица с конверсией долларов США в китайские юани. Тариф взимается от суммы внесенной на счет валюты.

Подробнее с действующим перечнем Тарифов можно ознакомиться здесь.