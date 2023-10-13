БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА СОСТОИТСЯ 25 ОКТЯБРЯ

09:55 16.10.2023 25 октября 2023 года в заочной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» и избрании его новых членов.