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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА СОСТОИТСЯ 25 ОКТЯБРЯ
09:55 16.10.2023
25 октября 2023 года в заочной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» и избрании его новых членов.
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