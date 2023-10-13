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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЙ ОФИС ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫЛСЯ В ЦЕНТРЕ ОРШИ


17:56 13.10.2023

ВТБ (Беларусь) открыл офис в Орше (ул. Ленина, 20А), переехав из локации, в которой размещался ранее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отделение расположено напротив центральной площади города и ориентировано на обслуживание розничных клиентов. В оформлении использована обновленная концепция интерьера с комфортной зоной ожидания.

В офисе банка физическим лицам доступно оформление кредитов и вкладов, выпуск платежных и кредитных карт, осуществление коммунальных и других платежей, совершение валютно-обменных операций. Также специалисты офиса помогут розничный клиентам подключиться к онлайн-сервисам для круглосуточного доступа к продуктам и услугам банка.

«Сегодня несколько десятков тысяч жителей Орши являются клиентами ВТБ (Беларусь). Только с начала этого года офис банка в районном центре посетили почти 50 тысяч человек, что говорит о высокой востребованности услуг банка. Именно поэтому спустя 12 лет после появления в городе нашего первого отделения мы приняли решение не только улучшить условия предоставления банковских сервисов, но и разместить офис в более удобной для клиентов локации – в самом сердце Орши рядом с центральной площадью», – отметила заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.

Региональная сеть ВТБ (Беларусь) насчитывает 24 офиса по всей стране и более 50 кредитных центров.

Кроме этого, услугами банка можно пользоваться онлайн, став клиентом дистанционно.
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