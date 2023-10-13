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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТК БАНК ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИЗЛИЦ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
17:29 13.10.2023
ЗАО «ТК Банк» представляет новую программу финансирования физических лиц для приобретения недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новая программа предусматривает выдачу кредитов на покупку квартир (домов) на срок до 25 лет и машино-мест (гаражей) на срок до 5 лет.
Более подробно ознакомиться с условиями предоставления финансирования можно здесь.
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