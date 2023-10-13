БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТК БАНК ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИЗЛИЦ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

17:29 13.10.2023 ЗАО «ТК Банк» представляет новую программу финансирования физических лиц для приобретения недвижимости. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новая программа предусматривает выдачу кредитов на покупку квартир (домов) на срок до 25 лет и машино-мест (гаражей) на срок до 5 лет. Более подробно ознакомиться с условиями предоставления финансирования можно здесь.