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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО
12:44 13.10.2023
ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в ДКБО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в связи с реализацией мер по обеспечению защиты персональных данных в ДКБО были внесены следующие изменения: исключено заверение клиента об ознакомлении с размещенной на интернет-ресурсе банка политикой конфиденциальности; исключена ответственность клиента за предоставление банку данных третьего лица без получения клиентом согласия третьего лица, персональные данные которого клиент предоставляет в банк; дополнено право клиента на отказ от изготовления банком копий с документов, предоставляемых для идентификации.
Кроме того, исключено согласие клиента на аудио- и видеозапись процесса обслуживания в отделениях для целей контроля качества услуг, согласие на направление рекламной рассылки и ряд других согласий.
В согласии клиента на передачу сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам уточнен объем информации и перечень лиц, которым банк вправе предоставить сведения, дополнено право на отказ от данного согласия.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.
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