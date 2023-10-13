ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в ДКБО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в связи с реализацией мер по обеспечению защиты персональных данных в ДКБО были внесены следующие изменения: исключено заверение клиента об ознакомлении с размещенной на интернет-ресурсе банка политикой конфиденциальности; исключена ответственность клиента за предоставление банку данных третьего лица без получения клиентом согласия третьего лица, персональные данные которого клиент предоставляет в банк; дополнено право клиента на отказ от изготовления банком копий с документов, предоставляемых для идентификации.

Кроме того, исключено согласие клиента на аудио- и видеозапись процесса обслуживания в отделениях для целей контроля качества услуг, согласие на направление рекламной рассылки и ряд других согласий.

В согласии клиента на передачу сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам уточнен объем информации и перечень лиц, которым банк вправе предоставить сведения, дополнено право на отказ от данного согласия.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.