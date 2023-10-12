ЗАО «БТА Банк» предлагает для юрлиц новый кредит «Без залога».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит выдается сроком до 3 лет под поручительство физических или юридических лиц. Максимальная сумма по кредиту – 150 тысяч белорусских рублей.

Преимуществами кредита «Без залога» является максимально быстрый срок рассмотрения пакета документов, оптимальный график выплат, выгодная процентная ставка.

«Мы рассчитываем на то, что кредит будет особенно востребован представителями малого бизнеса и небольших предприятий, которые нуждаются в дальнейшем развитии, и наш банк предоставит для этого все финансовые возможности», – отметили в пресс-службе ЗАО «БТА Банк»