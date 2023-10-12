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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:53 13.10.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 12 октября повысило процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки повышены до 12,5% годовых.
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