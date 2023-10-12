БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

09:53 13.10.2023 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 12 октября повысило процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки повышены до 12,5% годовых.