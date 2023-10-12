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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ БАНКА БЕЛВЭБ ПРОЙДЕТ 27 ОКТЯБРЯ
17:47 12.10.2023
27 октября 2023 года в заочной форме пройдет внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет об изменении Положения о формировании и использовании прибыли и фондов ОАО «Банк БелВЭБ».
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