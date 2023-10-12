БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ БАНКА БЕЛВЭБ ПРОЙДЕТ 27 ОКТЯБРЯ

17:47 12.10.2023 27 октября 2023 года в заочной форме пройдет внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет об изменении Положения о формировании и использовании прибыли и фондов ОАО «Банк БелВЭБ».