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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК И ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ НАН БЕЛАРУСИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ


13:43 12.10.2023

ОАО «Сбер Банк» и государственное научное учреждение «Объединенный Институт проблем информатики национальной академии наук Беларуси» 12 октября 2023 года подписали меморандум о сотрудничестве на проходящем в Минске II форуме IТ-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси».

Стороны договорились о создании совместной лаборатории в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта, подготовке и выполнении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведении научно-практических и образовательных мероприятий, постоянных консультаций, деловых встреч и переговоров по вопросам сотрудничества, обмена опытом, а также о поощрении и награждении наиболее активных работников и других действиях, способствующих развитию технологий искусственного интеллекта и повышению мирового рейтинга белорусской школы его развития.

«Известно, что наш акционер, российский Сбербанк, давно является трендсеттером в области технологий и ИИ. Доля бизнес-процессов Сбера с применением искусственного интеллекта составляет 75%. Ключевые решения, которые раньше принимал человек, уже полностью или частично передали ИИ. Например, в части кредитования корпоративных клиентов банк начал активно применять эту технологию с 2018 года и все эти годы планомерно увеличивал долю сделок, которые рассматриваются с ее помощью. Вслед за российским Сбербанком Сбер Банк в Беларуси также активно поддерживает и развивает это направление. Помимо финансового эффекта, который Сбер Банк извлекает от использования технологий, улучшается и клиентский опыт, а порой создаются абсолютно новые механики в оказании лучшего сервиса. Мы рады быть партнерами форума, делиться опытом и оказывать поддержку развитию данного направления в Беларуси», - отметил заместитель председателя правления Сбер Банка (Беларусь) Андрей Савченко.
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