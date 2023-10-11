БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ОНЛАЙН-ВКЛАД В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

11:35 12.10.2023 ОАО «Белгазпромбанк» запускает новый онлайн-вклад в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новый вклад с фиксированной процентной ставкой 12,5% годовых доступен для оформления в интернет-банке или мобильном приложении BGPB mobile уже с 11 октября 2023 года. Срочный вклад «На 13 месяцев безотзывный-выгодный онлайн» можно открыть без посещения офиса банка.