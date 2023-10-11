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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОДАРИТ КЛИЕНТАМ ПОВЫШЕННЫЙ КЕШБЭК КО ДНЮ МАТЕРИ


10:01 12.10.2023

ВТБ (Беларусь) начислит клиентам повышенный кешбэк за приобретение подарков ко Дню матери.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, владельцы платежных и зарплатных карт банка получат бонусами 1% с безналичных покупок от 10 белорусских рублей.

Повышенный кешбэк по программе лояльности BonusBOX будет действовать до 20 октября в магазинах подарков, ювелирных изделий, часов и женских аксессуаров, галантереи, косметики, изделий из стекла, а также цветочных и книжных магазинах. Кроме этого, в эти дни можно будет оплатить счет с вознаграждением в кафе, ресторанах, кондитерских магазинах или пекарнях.

«День матери – один из самых любимых праздников для белорусов. Традиционно в это время наши клиенты активно выбирают подарки, бронируют столики в ресторанах и готовятся поздравлять своих мам. Мы уверены, что повышенный кешбэк за безналичные покупки ко Дню матери поможет выразить свою любовь еще сильнее и сделает праздник вдвойне ярким и запоминающимся», – прокомментировала заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.

В рамках программы BonusBOX клиенты могут вернуть на карту полную стоимость покупки, получить подарочный сертификат, скидку на услуги банка или направить заработанные баллы на благотворительность по курсу 1 балл = 1 белорусский рубль. Также накопления можно удвоить с помощью мультипликатора.

Стать клиентом и бесплатно оформить любую карту ВТБ (Беларусь) можно в отделениях или онлайн-сервисах банка с дистанционной регистрацией новых клиентов. Пользователям доступны виртуальные и пластиковые карты с почтовой доставкой по всей Беларуси.
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