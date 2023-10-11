Банк развития подвел промежуточные итоги конкурса инвестиционных проектов по строительству, в том числе реконструкции, молочно-товарных ферм (МТФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, победителями конкурса уже признаны три организации, которым для реализации инвестиционных проектов планируется выдать кредиты на общую сумму порядка 90 млн белорусских рублей.

Согласно решению конкурсной комиссии, победителями признаны УП «Гроднооблгаз» с инвестиционным проектом «Реконструкция молочно-товарного комплекса «Микелевщина» на 777 дойных коров и здания доильно-молочного блока вблизи агрогородка Микелевщина Мостовского района», ОАО «Псыщево Агро» с инвестиционным проектом «Реконструкция МТФ «Псыщево» ОАО «Псыщево Агро» Ивановского района», РУП «Гомельэнерго» с инвестиционным проектом «Возведение молочно-товарной фермы на 1000 голов дойного стада в филиале «Агрофирма имени Лебедева» РУП «Гомельэнерго» в агрогородке Даниловичи Ветковского района.

Банк развития занимается финансированием строительства молочно-товарных ферм на конкурсной основе с 2019 года. При необходимости банк консультирует по вопросам подготовки пакета документов на получение инвестиционных кредитов.