ОАО «Банк БелВЭБ» запустило онлайн кредит в мобильном приложении «Оплати».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит можно получить онлайн в течение нескольких минут. Для этого необходимо в мобильном приложении «Оплати» выбрать раздел «Продукты» - «Кредиты» - «Оформить заявку», затем выбрать Банк БелВЭБ, указать сумму и срок кредита, нажать кнопку «Оформить».

Далее следует ввести номер телефона, идентификационный номер документа, удостоверяющего личность, подтверждающий код из СМС-сообщения и сделать снимок лица.

После этого надо заполнить короткую кредитную анкету и ввести номер карты для зачисления денежных средств. Это может быть карта любого банка Беларуси.

Безопасность данных гарантирована применением биометрических данных при оформлении кредита онлайн.

После подтверждения доступности кредита деньги поступают на карту на следующий рабочий день, но не ранее, чем через 24 часа.

Погашение кредита возможно дистанционно в мобильном приложении Up Банка БелВЭБ, через ЕРИП, в устройствах самообслуживания, офисах Банка БелВЭБ и банков-партнеров.