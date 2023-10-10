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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЗИЛ СТАВКУ ПО КАРТАМ «ЧЕРЕПАХА», «ПОРТМОНЕ 2.0» И «ОТЛИЧНИК»
09:47 11.10.2023
ВТБ (Беларусь) c 10 октября снизил с 19,9% до 13,9% годовых ставку по картам «Черепаха», «Портмоне 2.0» и «Отличник».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, условия закрепляются на весь срок действия договора для карт, по которым лимит ранее не использовался.
Для применения указанных мер ВТБ (Беларусь) размещает публичную оферту. Ее акцептом является совершение определенных настоящей офертой действий: использование лимита овердрафта (на любую сумму любым удобным способом), приведшее к отражению на счете кредитной задолженности в период с 10 октября 2023 года по 10 января 2024 года (включительно).
С текстом оферты можно ознакомиться по ссылке.
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