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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСТИЛ ПОДДЕРЖКУ СЕРВИСА SWOO PAY ДЛЯ КАРТ MASTERCARD


17:29 10.10.2023

ОАО «Паритетбанк» объявило о поддержке мобильного сервиса бесконтактной оплаты Swoo Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 10 октября он доступен владельцам банковских карточек MasterCard, которые пользуются Android-смартфонами с NFC. Безопасный сервис Swoo Pay позволяет совершать платежные операции бесконтактно: для оплаты покупки в магазине, кафе или любых других точках продаж по всему миру достаточно приложить смартфон к терминалу.

Чтобы начать использовать Swoo Pay, нужно скачать мобильное приложение Swoo из Google Play или AppGallery на свой Android-смартфон и добавить карту MasterСard, которая оформлена в Паритетбанке. Пользователи также могут загрузить в Swoo карты лояльности магазинов и важные документы – так они всегда будут под рукой. А картами лояльности можно делиться с друзьями через популярные мессенджеры.

Мобильный сервис Swoo Pay работает только на телефонах Android, которые отвечают следующим требованиям: версия Android 8.0 или выше, без модификаций, поддержка NFC, наличие блокировки экрана, установлено оригинальное системное ПО. Что касается вопросов безопасного использования, то приложение сертифицировано на соответствие последним международным стандартам безопасности PCI DSS и MasterСard для обмена платежными данными.

Владельцы карт Паритетбанка, номер которых начинается на 5304, могут оплачивать покупки с помощью Swoo Pay уже с 10 октября. Если номер карты начинается на 5568, в банке предлагают заменить ее на новую через мобильное приложение для физических лиц iParitet или в удобном по расположению офисе. После замены владельцы карт смогут использовать сервис Swoo Pay для оплаты покупок и других платежных операций по банковскому терминалу.
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