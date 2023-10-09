|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В КИТАЙ
14:06 10.10.2023
ЗАО "Цептер Банк" осуществляет международные переводы в Китай.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для международного перевода необходимо обратиться в одно из ЦБУ банка в Минске (ул. Платонова, 1 Б) и Бресте (бульвар Космонавтов, 33).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
Курсы в банках
на 10.10.2023
Конвертация в банках
на 10.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте