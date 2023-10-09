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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В КИТАЙ


14:06 10.10.2023

ЗАО "Цептер Банк" осуществляет международные переводы в Китай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для международного перевода необходимо обратиться в одно из ЦБУ банка в Минске (ул. Платонова, 1 Б) и Бресте (бульвар Космонавтов, 33).
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