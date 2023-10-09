БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОЧЬЮ 13 ОКТЯБРЯ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В БЕЛАРУСИ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ

12:42 10.10.2023 ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) 13 октября 2023 года будет проводить технологические работы на своем аппаратно-программном комплексе для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. как сообщили ЭКОПРЕСС в БПЦ, в промежуток времени с 03:20 до 6:30 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ. В БПЦ приносят извинения за доставленные неудобства.