«Приорбанк» ОАО выпустило новую версию Prior Online (3.44.5), чтобы приложение было еще надежнее и безопаснее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в этом обновлении внесены изменения в процесс оформления заявок и подписания документов. В банке рекомендуют обновить приложение для корректной работы, если это не произошло автоматически.

Обновление доступно для устройств на базе Android 8 и новее, а также iOS 12 и новее. Если нет возможности обновить приложение до последней версии, то для оформления заявок на карточки, кредиты и другие банковские продукты можно воспользоваться интернет-банком на сайте. Логин и пароль для входа совпадают с мобильным приложением.