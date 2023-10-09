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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ПРИОРБАНКЕ РЕКОМЕНДУЮТ ОБНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ PRIOR ONLINE
11:39 10.10.2023
«Приорбанк» ОАО выпустило новую версию Prior Online (3.44.5), чтобы приложение было еще надежнее и безопаснее.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в этом обновлении внесены изменения в процесс оформления заявок и подписания документов. В банке рекомендуют обновить приложение для корректной работы, если это не произошло автоматически.
Обновление доступно для устройств на базе Android 8 и новее, а также iOS 12 и новее. Если нет возможности обновить приложение до последней версии, то для оформления заявок на карточки, кредиты и другие банковские продукты можно воспользоваться интернет-банком на сайте. Логин и пароль для входа совпадают с мобильным приложением.
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