|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ ПО КРЕДИТАМ "ДЛЯ СВОИХ"
10:23 10.10.2023
ЗАО "Цептер Банк" с 9 октября 2023 года запустило программу лояльности по кредитованию клиентов на потребительские нужды.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит "Для своих" - это кредит для клиентов, которые ранее оформляли кредиты в Цептер Банке.
Банк предлагает кредит с пониженной ставкой РВСР – 2% (12,61% годовых).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
Курсы в банках
на 10.10.2023
Конвертация в банках
на 10.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте