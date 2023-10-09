БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ ПО КРЕДИТАМ "ДЛЯ СВОИХ"

10:23 10.10.2023 ЗАО "Цептер Банк" с 9 октября 2023 года запустило программу лояльности по кредитованию клиентов на потребительские нужды. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит "Для своих" - это кредит для клиентов, которые ранее оформляли кредиты в Цептер Банке. Банк предлагает кредит с пониженной ставкой РВСР – 2% (12,61% годовых).