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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ В МИНСКЕ
09:33 10.10.2023
ЗАО «РРБ-Банк» 9 октября 2023 года открыло новый пункт обмена валют в Минске (ул. П. Глебки, 5-1. ТЦ «Скала»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, здесь частные лица могут совершить валютно-обменные операции по выгодному курсу, погасить кредит, осуществить необходимые платежи, а бизнес-клиенты сдать выручку.
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