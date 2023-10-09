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РРБ-БАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ В МИНСКЕ

09:33 10.10.2023 ЗАО «РРБ-Банк» 9 октября 2023 года открыло новый пункт обмена валют в Минске (ул. П. Глебки, 5-1. ТЦ «Скала»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, здесь частные лица могут совершить валютно-обменные операции по выгодному курсу, погасить кредит, осуществить необходимые платежи, а бизнес-клиенты сдать выручку.