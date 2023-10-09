БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК WEBMONEY

13:47 09.10.2023 ОАО «Технобанк» с 17 октября 2023 года прекращает эмиссию платежных карточек WebMoney. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, все выпущенные до указанного срока карточки будут обслуживаться до истечения срока их действия.