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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК WEBMONEY
13:47 09.10.2023
ОАО «Технобанк» с 17 октября 2023 года прекращает эмиссию платежных карточек WebMoney.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, все выпущенные до указанного срока карточки будут обслуживаться до истечения срока их действия.
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