С 9 октября клиенты ОАО «Паритетбанк», которые пользуются банковскими картами платежной системы MasterCard, могут использовать удобный и безопасный платежный сервис Samsung Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это позволит владельцам смартфонов быстро и бесконтактно оплачивать любые покупки офлайн, прикладывая мобильный телефон к терминалу. В том числе онлайн или в мобильном приложении магазинов, выбрав функцию «Оплатить Samsung Pay».

Использовать Samsung Pay можно после установки платежного сервиса на свой мобильный телефон и добавления карты. Чтобы совершать операции по оплате, не требуется интернет-соединения – запускается он одним движением даже на выключенном экране смартфона. Достаточно провести по экрану снизу вверх и выбрать карту MasterCard, которая открыта в Паритетбанке. Подтверждение оплаты происходит с помощью отпечатка пальца или PIN-кода приложения. Чтобы завершить процесс оплаты, необходимо поднести смартфон к терминалу.

Одним из ключевых преимуществ Samsung Pay является надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций. Помимо подтверждения транзакции отпечатком пальца или PIN-кодом, для защиты данных используется специальный цифровой код токен вместо реального номера карты. Данные, которые Samsung Pay передает на платежный терминал, уникальны для каждой отдельной покупки.

Дополнительную защиту данных обеспечивает встроенная система Samsung Knox, которая работает независимо от операционной системы устройства.

Держатели MasterCard от Паритетбанка, номер которых начинается на 5304, могут воспользоваться мобильным платежным сервисом Samsung Pay уже с 9 октября. А владельцам карт с номером, начинающимся на 5568, предлагают бесплатно заменить свои карты на новые через мобильное приложение банка iParitet или в офисах банка, чтобы пользоваться всеми преимуществами сервиса Samsung Pay.