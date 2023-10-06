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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК С 9 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


09:53 09.10.2023

ОАО «Технобанк» с 9 октября 2023 года изменяет тарифы на услуги для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения внесены в раздел «II. Обслуживание физических лиц» в части переводов с текущих счетов физических лиц в иностранной валюте за пределы банка, а именно подпункт 1.3.4.: «в евро в Республику Польша - 55 евро +1,5% от суммы платежа. Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица. Может взиматься в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты».

Кроме того, изменения внесены в подпункт 1.4.3.1: «безналичное зачисление долларов США, поступивших клиенту через иные корреспондентские счета в банках-нерезидентах, за исключением корреспондентских счетов, открытых в банках Китая - до 5000,01 долларов США -100 долларов США, от 5000,01 долларов США - 250 долларов США». При поступлении суммы, в размере 100 долларов или менее, комиссионное вознаграждение взимается в размере 90% от суммы перевода.

Внесены изменения и в подпункт 2.7.: «Оформление платежного поручения для осуществления перевода (за исключением переводов по исполнению обязательств перед ОАО «Технобанк») - 5 белорусских рублей. Тариф не взимается при осуществлении переводов на благотворительные счета, а также при осуществлении по счетам операций покупки/продажи/конверсии».

Подробнее с действующим перечнем Тарифов можно ознакомиться здесь.
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