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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ЗАПУСКАЕТ ЦИФРОВУЮ СБЕРКАРТУ
18:03 06.10.2023
Сбер Банк объявил о запуске цифровой СберКарты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заказать ее можно в приложении банка.
Цифровая карта - это виртуальная карта, которую можно использовать так же, как пластиковую: переводить деньги на другие счета, расплачиваться в интернет-магазинах/ОТС с использованием технологии Белкарт Pay, настраивать автоплатежи и т.д.
В случае необходимости к цифровой карте всегда можно дозаказать пластиковую. Все бонусы, которыми обладает пластиковая СберКарта, доступны и на цифровой карте.
В банке обращают внимание, что для осуществления безналичной оплаты необходимо скачать приложение Белкарт Pay на устройство с поддержкой технологии NFC.
Для того, чтобы заказать цифровую СберКарту, необходимо зайти в приложение и выбрать «заказать продукт», далее заказать карту - к новому счету - СберКарта (Digital).
Для дозаказа карты на пластике необходимо в цифровой СберКарте нажать кнопку - заказать карту на пластике.
При дозаказе карты на пластике статус карты с «цифровой» будет изменен на «карту на пластике».
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