Сбер Банк объявил о запуске цифровой СберКарты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заказать ее можно в приложении банка.

Цифровая карта - это виртуальная карта, которую можно использовать так же, как пластиковую: переводить деньги на другие счета, расплачиваться в интернет-магазинах/ОТС с использованием технологии Белкарт Pay, настраивать автоплатежи и т.д.

В случае необходимости к цифровой карте всегда можно дозаказать пластиковую. Все бонусы, которыми обладает пластиковая СберКарта, доступны и на цифровой карте.

В банке обращают внимание, что для осуществления безналичной оплаты необходимо скачать приложение Белкарт Pay на устройство с поддержкой технологии NFC.

Для того, чтобы заказать цифровую СберКарту, необходимо зайти в приложение и выбрать «заказать продукт», далее заказать карту - к новому счету - СберКарта (Digital).

Для дозаказа карты на пластике необходимо в цифровой СберКарте нажать кнопку - заказать карту на пластике.

При дозаказе карты на пластике статус карты с «цифровой» будет изменен на «карту на пластике».