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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТ В ПАРИТЕТБАНКЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОПОЛНИТЬ И ЧЕРЕЗ ЗАРПЛАТНУЮ КАРТУ ДРУГОГО БАНКА


15:17 06.10.2023

ОАО «Паритетбанк» предлагает клиентам новые возможности по открытию и управлению вкладами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в линейке банковских продуктов появился вариант онлайн-депозитов, которые можно открыть удаленно через мобильное приложение, а пополнять даже с помощью зарплатной карты другого банка посредством ЕРИП.

Новая опция адресована физическим лицам, которые пользуются вкладами в Паритетбанке и хотят в режиме реального времени контролировать свои денежные средства и управлять ими. В банке предлагают несколько вариантов онлайн-депозитов: отзывной и безотзывной в белорусских или российский рублях, долларах или евро. Со сроком размещения от 35 дней и процентной ставкой, которая растет в зависимости от выбранного количества дней. Минимальная сумма, которую можно положить на счет вклада, составляет 100 BYN. Открыть депозит через мобильное приложение iParitet могут даже те, кто ранее не являлся клиентом банка.

Если условия договора предусматривают пополнение вклада определенной суммой, то сделать это можно полностью удаленно в любое время суток, не обращаясь в офисы Паритетбанка. И здесь на выбор несколько вариантов: мобильное приложение или карта любого другого банка, например, зарплатная – тогда для пополнения депозита используется систему расчета ЕРИП.

«Наши клиенты активно пользуются возможностью приумножить свои накопления с помощью вкладов, а мы заботимся о том, чтобы максимально цифровизировать все процессы. Поэтому и предложили возможность пополнения онлайн-вклада зарплатной картой другого банка, а не только привычными способами. Это расширяет «ассортимент инструментов» для управления своими денежными средствами и не ограничивает нашего клиента в выборе различных продуктов на банковском рынке», – прокомментировали в Паритетбанке.

Мобильное приложение для физических лиц iParitet, с помощью которого можно открыть и управлять онлайн-депозитами, можно скачать в App Store, Google Play и AppGallery бесплатно. После авторизации пользователям будет доступны различные варианты оформления банковских карт, в том числе и виртуальной, выгодные P2P-переводы с карты на карту, настройка автоплатежей, отслеживание истории операций и многое другое.
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