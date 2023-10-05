С 9 октября 2023 года в кассах и банкоматах ОАО «АСБ Беларусбанк» будут действовать новые условия по операциям с использованием продукта «Гостевая карта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, устанавливается размер комиссионного вознаграждения за снятие наличных денежных средств: в банкоматах и кассах Сбер Банка, а также ПАО «Сбербанк» - 0%; в банкоматах и кассах других банков Республики Беларусь, банков за рубежом и не входящих в группу ПАО «Сбербанк» - 4% (по счетам в белорусских рублях в случаях, когда операция проводится в валюте, отличной от белорусских рублей, размер платы увеличивается на 4%).

Также с 9 октября 2023 года исключается тариф за выдачу наличных денежных средств по заявлению клиента в кассах банка с карточного счета без использования банковской платежной карточки физического лица-нерезидента.