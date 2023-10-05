|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИТ В ОБРАЩЕНИЕ НОВУЮ СЕРЕБРЯНУЮ МОНЕТУ
09:46 06.10.2023
Национальный банк Беларуси с 10 октября 2023 года выпускает в обращение серебряную слитковую (инвестиционную) монету «Славянка». Об этом говорится в постановлении регулятора № 329 от 28 сентября 2023 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, номинал ее составит 20 рублей, тираж – 10000 штук.
Монета представляет собой законное платежное средство Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.10.2023
Курсы в банках
на 06.10.2023
Конвертация в банках
на 06.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте