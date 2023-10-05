Национальный банк Беларуси с 10 октября 2023 года выпускает в обращение серебряную слитковую (инвестиционную) монету «Славянка». Об этом говорится в постановлении регулятора № 329 от 28 сентября 2023 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, номинал ее составит 20 рублей, тираж – 10000 штук.

Монета представляет собой законное платежное средство Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.