ВТБ (Беларусь) повышает ставки по всей линейке депозитов в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, максимальная доходность для онлайн-вкладов составит 12,9% годовых.

Максимальную ставку 12,9% годовых можно получить при размещении средств в национальной валюте в дистанционных каналах банка на срок от 2-х до 3-х лет в рамках нового вклада «Мои условия онлайн» или онлайн-депозите «СуперСемь-онлайн». Самые выгодные условия в отделениях доступны по продукту «СуперСемь» при размещении средств на 399 дней – 11,9% годовых. Данные депозиты открываются с фиксированной ставкой и возможностью пополнения, при этом сумма вклада не ограничена.

«Депозиты в национальной валюте являются одним из основных сберегательных инструментов, так как по ним можно получить наиболее высокую доходность. Традиционно максимальные ставки банк предлагает при размещении средств онлайн – только в сентябре таким образом было оформлено почти 80% депозитов в белорусских рублях. В четвертом квартале «подогревать» интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появляются на рынке в «высокий» сезон. ВТБ в начале октября уже запустил новые условия в рамках вклада-конструктора – теперь он доступен в дистанционных каналах под максимальную ставку – 12,9% годовых», – отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Открыть вклад в ВТБ (Беларусь) можно в интернет-банке и приложении VTB mBank с онлайн-регистрацией для новых клиентов, а также в любом из офисов банка.