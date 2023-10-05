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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО СТАВКЕ 7,5%
14:10 05.10.2023
ОАО «Белагропромбанк» представляет продукт «Промкооперация» – финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, которые производят и реализуют продукцию крупным субъектам хозяйствования Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, финансирование осуществляется с привлечением ресурсов Банка развития в рамках реализации Программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Финансирование предоставляется в форме кредита либо под уступку денежного требования в форме внутреннего скрытого, либо открытого факторинга с правом обратного требования.
Процентная ставка - 7,5% годовых, максимальная сумма финансирования - 5,0 млн белорусских рублей.
Целевое назначение - финансирование инвестиционной деятельности субъектов МСП: затрат на создание (приобретение, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт) основных средств и (или) финансирование затрат субъектов МСП на приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности; финансирование текущей деятельности.
Подробности о порядке предоставления кредитных продуктов «Промкооперация» и требованиях к кредитополучателям можно узнать на сайте банка, а также у своего персонального менеджера.
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