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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО СТАВКЕ 7,5%


14:10 05.10.2023

ОАО «Белагропромбанк» представляет продукт «Промкооперация» – финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, которые производят и реализуют продукцию крупным субъектам хозяйствования Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, финансирование осуществляется с привлечением ресурсов Банка развития в рамках реализации Программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование предоставляется в форме кредита либо под уступку денежного требования в форме внутреннего скрытого, либо открытого факторинга с правом обратного требования.

Процентная ставка - 7,5% годовых, максимальная сумма финансирования - 5,0 млн белорусских рублей.

Целевое назначение - финансирование инвестиционной деятельности субъектов МСП: затрат на создание (приобретение, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт) основных средств и (или) финансирование затрат субъектов МСП на приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности; финансирование текущей деятельности.

Подробности о порядке предоставления кредитных продуктов «Промкооперация» и требованиях к кредитополучателям можно узнать на сайте банка, а также у своего персонального менеджера.
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