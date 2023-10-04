БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМИТЬ ПЕНСИОННУЮ КАРТОЧКУ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ С ДОСТАВКОЙ

09:00 05.10.2023 ОАО «Банк Дабрабыт» предлагает оформить пенсионную карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ с доставкой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, преимуществами карточки являются: бесплатный выпуск и обслуживание в течение 5 лет, манибэк 2% в категориях аптеки, транспорт, развлечение и отдых, бесплатное СМС-оповещение; снятие наличных без комиссии в банкомате любого банка; дополнительный доход на остаток денежных средств на счете 3%. Доставка карточки осуществляется в городах присутствия банка.