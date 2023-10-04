ВТБ (Беларусь) повысил до 1% кешбэк по платежным и зарплатным картам за оплату товаров и услуг в зоомагазинах и ветеринарных клиниках ко Всемирному дню защиты животных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, условия действуют на покупки от 10 белорусских рублей.

В рамках программы BonusBOX до 9 октября розничные клиенты получат повышенный кешбэк за транзакции в ветеринарных клиниках, аптеках и парикмахерских. Условия также распространяются на все покупки в зоомагазинах, в том числе самих питомцев.

«В рамках программы лояльности BonusBOX мы на постоянной основе формируем специальные предложения для держателей карт нашего банка, чтобы сохранить для клиентов процесс начисления бонусов простым и привлекательным. По итогам девяти месяцев этого года участникам BonusBOX начислено за покупки более полумиллиона бонусов. Категория «Товары для животных» является одной из самых популярных, поэтому ко Всемирному дню защиты животных мы увеличили бонусные начисления за все транзакции в данной категории», – сообщила заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.

В рамках программы BonusBOX клиенты могут вернуть на карту рублями полную стоимость покупки, приобрести подарочный сертификат, скидку на услуги банка или направить вознаграждение на благотворительность из расчета 1 балл = 1 белорусский рубль. Дополнительно баллы можно удвоить в мультипликаторе.

Стать клиентом и бесплатно оформить карту ВТБ (Беларусь) можно в офисе или онлайн-сервисах банка с дистанционной регистрацией новых клиентов. Пользователям доступны виртуальные и пластиковые карты с доставкой по всей территории Беларуси.