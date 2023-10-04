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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ БЕЛАРУСИ В I ПОЛУГОДИИ ВЫЯВЛЕНО 402 ПОДДЕЛЬНЫЕ БАНКНОТЫ


13:21 04.10.2023

В I полугодии 2023 года банковскими работниками Беларуси выявлено 402 поддельные банкноты, поддельные монеты не выявлялись.

Как сообщается в отчете Нацбанка, основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США – 86,5%. Доля поддельных евро составила 7,5%, российских рублей – 4,5%, белорусских рублей – 1,5%.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 2,9%.

В то же время количество поддельных долларов США увеличилось на 0,6%, а евро – в 2 раза. Российских рублей уменьшилось на 60,9%. Количество подделок белорусских рублей сохранилось на прежнем уровне.

В Минске выявлено 67,9% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 3,0 - 10,2%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 39 населенных пунктах.

В первой половине 2023 года всю совокупность поддельных долларов США составили номиналы 100 и 50 долларов – 72,4% и 27,3% соответственно, за исключением одной банкноты номиналом 20 долларов.

В сравнении с тем же периодом 2022 года количество выявленных подделок номиналом 100 долларов уменьшилось на 1,9%, а номиналом 50 долларов увеличилось на 13,1%, не выявлялись подделки номиналами 5 и 1 доллар.

Из числа выявленных поддельных долларов США 4 банкноты номиналом 50 долларов относилась к категории частичных подделок (2022 год – 9 банкнот). Данные подделки изготовлена из подлинных банкнот долларов США, на которых произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на более высокий номинал.К категории суперподделок относились 6 банкнот номиналом 100 долларов США. Выявленные поддельные доллары США являлись ранее известными разновидностями подделок.

В банкнотном строении поддельных российских рублей преобладали банкноты номиналом 5000 рублей – 88,9%. Выявлено по одной подделке банкнот номиналами 2000 и 1000 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года не выявлялись подделки банкнот номиналом 100 рублей, количество банкнот номиналом 5000 рублей уменьшилось на 44,8%, номиналом 2000 рублей – в 10 раз, 1000 рублей – в 5 раз. Все поддельные российские рубли относились к ранее известным разновидностям подделок.

Основная доля поддельных евро в отчетном периоде пришлась на банкноты номиналами 500 и 50 евро – 46,7% и 36,7% соответственно. Подделки евро номиналами 200, 100 и 20 евро выявлены в количестве 2, 2 и 1 штуки соответственно. В отличие от аналогичного периода 2022 года в 2023 выявлены поддельные банкноты номиналом 500 евро, увеличилось в 2,2 раза количество подделок 50 евро, в 2 раза (на 1 штуку в абсолютном выражении) – 200 евро. Количество поддельных банкнот каждого из номиналов 100 и 20 евро уменьшилось в абсолютном выражении на 3 штуки.

Из выявленных поддельных евро 8 штук новой серии ”Европа“ – шесть банкнот номиналом 50 евро и по одной банкноте номиналами 100 и 20 евро. Все поддельные евро относились к ранее известным разновидностям подделок.

Всю совокупность поддельных белорусских рублей составили две банкноты образца 2000 года номиналом 20000 рублей и по две банкноты каждого из номиналов 50 и 20 рублей образца 2009 года. Подделки изготовлены без имитации элементов защиты. В сравнении с тем же периодом 2022 года не изымались банкноты номиналом 10 рублей образца 2009 года, выявлены банкноты образца 2000 года номиналом 20000 рублей.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 95% поддельных долларов США (в основном плоская печать, а также глубокая печать) и 70% поддельных евро (все плоская печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (струйная печать и электрофотография для долларов США и евро, струйная печать для белорусских и российских рублей).
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